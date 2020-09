“Lo más lindo de mi vida”: Natalia Duco enseñó cuánto ha crecido su pancita de embarazo

View this post on Instagram

#23semanas con Lucianito en mi vientre, lo más lindo de mi vida. ❤ En la foto tenía 20 semanas y ya mi guata está gigante!!! Me he sentido bastante bien, con más sueño y un poco cansada pero bien. Los antojos fueron kiwi, tunas y naranja y el segundo y tercer mes dejé de comer todo tipo de carnes y proteínas, no podía!! 🤮 Además de un oar de días de nauseas, vómitos y asco. Ahora ya como normal, gracia a Dios!! jijiji Me he mantenido entrenando, casi todos los días, yo sé que les da cosa verme hacer pesas con guata, pero estar embarazada no es estar enferma y he seguido todas las indicaciones de mi equipo médico: Ginecólogo, deportóloga, kinesiologa de piso pélvico (MUY IMPORTANTE, después haré un post solo de eso), entrenador y psicóloga! Voy a compartir con ustedes mi proceso, el de tener a mi guagua, entrenar, aprender a ser mamá y afrontar este desafío con mucha humildad, coraje y amor! Gracias por su preocupación y cariño! Ahora pongan canal 13 y vean Sigamos de Largo que estaré con mi @rafabuenodiaz 🥰🥰🥰 📸 @fotografiadeportiva @munozbadillafotos Makeup @lunalatuf Patas de la diseñadora @fabulositychile #MasterChefCelebrityChile #23weeks #23weekspregnant #embarazo #mamádeportista #mama #supermom #BbyLuciano #athlete #shotput #lanzamientodebala #athlete #chef #cocina #eater #eatclean #comesano #deporte #shotput