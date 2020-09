Doctor Ugarte presentó a su joven polola: “Piensa que soy igual a Brad Pitt”

El doctor Sebastián Ugarte presentó a su joven polola en el programa “Sin Parche” de TVN. La mujer habló sobre su relación con el popular médico en el espacio.

Se trata de Antonieta Ortiz, profesora de inglés quien inició una relación amorosa con el profesional de la salud sin importar la evidente diferencia de edad que mantienen.

“Es inteligente, amable, culto, se da tiempo para todo; para contestar Instagram, para leer, estudiar”, reveló sobre Ugarte.

Antonieta señaló que admira la vocación de Ugarte: ““Cuando uno está con alguien no puedes elegir qué partes te gustan y qué no, a mí me gusta completo, y esa entrega que tiene por la gente me encanta, es su vocación, no sería justo estarlo frenando en eso”, manifestó la profesora.

Tras escuchar las declaraciones de la mujer, el doctor manifestó posteriormente en el matinal de TVN: “No discrimina bien los colores, entonces ustedes no la saquen de su engaño, porque ella jura que yo soy rubio de ojos azules, piensa que soy igual a Brad Pitt”, señaló.