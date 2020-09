Hermana de Naya Rivera decidió mudarse con el exesposo de la actriz

Una particular noticia se dio a conocer durante la jornada de este martes, en relación al fallecimiento de la actriz Naya Rivera.

Cabe recordar que la exintegrante de la serie “Glee” murió hace dos meses, luego de ahogarse en el Lago Piru, California.

En este contexto, este martes se reveló que la hermana de la cantante, Nickayla Rivera, decidió mudarse a la casa del exesposo de la fallecida actriz.

Esto, ya que Naya mantenía la custodia compartida de su hijo de cinco años con su exmarido, Ryan Dorsey, y fue su hermana quien asumió el rol de cuidadora del pequeño.

Debido a esto, la hermana de la actriz quiso mudarse al hogar de Ryan, para contemplar mejor el cuidado del menor.

En su cuenta de Instagram, la hermana de la actriz explicó que “en el momento más oscuro de mi vida, lo único que me importa son mis amigos y familia. Estaré ahí para mi sobrino aunque yo no pueda estar ni para mí misma. No me importa lo que parezca porque nadie puede saber el dolor por el que estamos pasando. Lo más importante que he aprendido es a mostrar compasión, no juzgar al prójimo y nunca dar algo por sentado. Espero que todos puedan hacer lo mismo”.