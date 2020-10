“Eres la mejor”: Cristián Sánchez destacó jugada acrobacia de Diana Bolocco en “Mucho Gusto” y desafió a sus seguidores a imitarla

View this post on Instagram

No lo puedo creer!!! El “Cajetilla challenge” llegó a la Tv abierta… 😂😂😂😂 Un desafío que hacemos entre amigos, a altas horas de la madrugada y bien hidratados!!!! Eres lo mejor @dianaboloccof 🥰🥰🥰 Quién se atreve a desafiarla???? 🧐🙄😂#cajetillachallenge #desafio #challenge