“¿Qué le pasó?”: Camila Recabarren es cuestionada por su apariencia actual y envía dura respuesta 

Camila Recabarren sorprendió a sus seguidores con una nueva fotografía que deja poco a la imaginación y generó comentarios divididos. La modelo publicó la polémica postal en su cuenta de Instagram.

En la imagen la también ex Miss Chile posa con una destapado body de transparencia mediante el cual se ve su torso. La publicación obtuvo más de 26.800 Me Gusta y provocó varios comentarios: algunos aplaudieron la imagen y otros cuestionaron el radical cambio de look que presenta Camila.

“¿Qué le pasó a esta chica? Era la más hermosa del país. ¿Qué te pasó Camila?”; “Se ve mal. No es la Cami del reality” y “No se porqué pero se me hace que va a terminar mal esta chica🤷‍♀️… Me da pena por su hijita”, fue parte de lo que escribieron algunos internautas.

Los comentarios no pasaron desapercibidos para Camila, quien envió una potente respuesta: “No sé que gueá pasó pero pasó, ¡y qué gueá!”, expresó la modelo.

Revisa la fotografía a continuación: