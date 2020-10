Al natural: Modelo Renata Ruiz enseñó su cuerpo post parto sin filtros

En el pasado mes de julio la modelo Renata Ruiz anunció el nacimiento de su primera hija, Maya, sobre la cual escribió unas tiernas palabras en Instagram sobre este proceso.

“La felicidad absoluta es 50% del amor mas grande que uno pueda conocer y 50% del dolor mas intenso. Ayer nació Maya, una niña tranquila y dulce que quería llegar al mundo YA, así que hubo que sacarla de cesárea casi urgente. Me quedé sin líquido amniótico y tanto ella como yo bajamos de peso radicalmente en una semana“, partió señalando.

Luego continuó: “Nunca esperé tener un parto así, todo lo contrario me había preparado muchísimo para el parto natural. Pero la vida se encarga permanentemente de recordarnos que uno no manda por mas que lo planifique todo Ahora si puedo entender lo que es el amor verdadero, no quiero dormir para no dejar de mirarla. Perdonen a todos si no puedo responder sus lindos mensajes que siempre me mandan, estoy adolorida de veritas“.

Tras esto, la modelo compartió el pasado domingo una serie de fotografías en donde se dejó ver en ropa interior, enseñando su figura post parto, acto que calificó como algo nada “fácil para mí”.

“Me da mucha vergüenza. Yo siempre he sido flaca y lo más probable es que siempre lo seré, pero aun así miro mi cuerpo y a pesar de que ya no es el cuerpo de modelo estoy tan impresionada y orgullosa de él. Por fin ya no es mero objeto sino la fuente de lo más hermoso y valioso que tengo en la vida“, partió redactando en la serie de postales que compartió.

Finalmente en una escribió “Sin Filtro“, en donde dejó lucir su cuerpo al natural.

Aquí puedes ver las imágenes: