Américo reveló sus dos sueños que le quedan por cumplir: “Es una de mis metas”

El día de ayer Américo fue invitado al programa “Con Amigos en Casa”, el cual es conducido por Angélica Castro y Cristián de la Fuente, siendo transmitido por TV+.

En la entrevista se habló de diversos temas, tocando la cercana relación que mantiene actualmente con su papá, señalando por otro lado que aún hay dos cosas, a nivel artístico, que le quedan por hacer.

Una de estas sería participar en el programa “Bailando por un Sueño” de Estados Unidos, y la segunda, ser parte de Los Simpson.

“Una de mis metas es salir en “Los Simpson”, la segunda es estar en el “Bailando” de Estados Unidos, cuando haga eso me voy a sentir en el level…acá por más que me entregué (en el programa “Bailando por un sueño” de Canal 13) lo hice lo más serio posible y no entendieron mi postura, yo podía entrar en el juego de la chimuchina, pero también quería bailar, quería hacerlo en serio”, sostuvo el artista.