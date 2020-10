Catalina Vallejos respondió ante dudas de sus seguidores sobre una eventual intervención en su rostro

La exintegrante del programa “Calle 7”, Catalina Vallejos, respondió antes las múltiples consultas realizadas por sus seguidores, sobre una eventual intervención en su rostro.

Todo sucedió a través de la sección de “historias” de su cuenta de Instagram, donde abrió un espacio para que los usuarios pudieran hacerle diversas consultas.

En este contexto, un internauta le consultó a la modelo si se había hecho alguna cirugía en su rostro, específicamente una bichectomia, lo que corresponde a un procedimiento para extraer las bolsas de bichat de la mejilla.

Tras esto, Vallejos indicó que “la verdad es que también me han preguntado mucho sobre esto”. Posteriormente, reveló que “no, nunca me he hecho la bichectomía“.

“Yo creo que es porque cuando uno va creciendo, obviamente la cara va adelgazando”, dijo finalmente.