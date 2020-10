Nicole Block compartió nuevo look y destacó su actual peso: “Aprendí a querer mis curvas”

La actriz Nicole Block sorprendió a sus cibernautas con un nuevo cambio de look, en donde además se refirió a su nuevo peso, lo cual es un tema para la intérprete, luego de que en el 2018 se sometiera a un tratamiento contra la anorexia y la bulimia.

En sus últimas publicaciones la joven ha hablado del amor propio y abiertamente de los trastornos alimenticios, tema último que fue tocado en su reciente publicación.

Block señaló que actualmente está pesando 60 kg, luego de que llegara a pesar 40kg. Por otro lado enseñó su nuevo color de pelo, dejando el colorín para pasar a un rubio platinado con raíces oscuras.

“60 kg. Es lo más que he pesado en mi vida. Bueno el 18, la pandemia, el encierro. Aprender a aceptarme me ha costado, que no me entre la ropa, en fin. Aprendí a querer mis curvas. Recuerda que la pesa no define tu valor“, redactó en la publicación.

Tras esto, compartió un nuevo registro: “Moviendo un poco el esqueleto. Siempre es bueno hacer un poco de ejercicio sin pasarse pa’ la punta“.

Aquí puedes ver sus publicaciones: