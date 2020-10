VIDEO | El registro que compartió la hermana de Felipe Camiroaga para conmemorar su cumpleaños

Este día es bastante especial para los cercanos de Felipe Camiroaga, quien el día de hoy cumpliría 54 años, por lo que en las redes sociales se han visto múltiples publicaciones que aluden al comunicador.

Una de estas personas es su hermana, Paola Bontempi, quien compartió un antiguo registro del comunicador a través de Instagram, el cual fue acompañado de un sentido texto.

“Hoy mi hermano Felipe cumpliría 54 maravillosos años. Te quiero, te extraño, te celebro. Te llevo en mi corazón y te encuentro cada día en los jardines de mi memoria”, partió señalando.

Luego continuó: “Comparto un mini fragmento de uno de los momentos más importantes y especiales de mi carrera y de mi vida: compartir con él para su programa”.

Por último Paola cerró con: “Primero vino a España a hacerme un reportaje, estuvo en mi programa de TV, me acompañó al rodaje de Oscar, una pasión surrealista, y luego me invitaron a Chile y me entrevistó en su programa en TVN. Lo pasamos de maravilla. Una experiencia simplemente preciosa”.

Aquí puedes ver el registro: