Solange Lackington entregó detalles del éxito de sus talleres por Zoom: "He tenido la suerte de reinventarme..."

Hace unos cuantos días la actriz Solange Lackington estrenó “Libertad 1209”, un monólogo virtual en Matucana 100. Pero el teatro no ha sido su único escape en esta pandemia. “He tenido la suerte de reinventarme desde hartos lugares“, expresó al portal Página 7.

La intérprete realizó múltiples talleres online, los cuales buscar fortalecer el autoestima y estimular habilidades sociales. “Surgió como una necesidad de querer reinventarme, de tener algún ingreso también producto de mi trabajo y ayudar. Empecé con talleres para adolescentes, porque sabía que había una necesidad de entender el sistema de la virtualidad, del pudor que se siente frente a la cámara, a verse a sí mismo, a escucharse”, sostuvo al citado medio.

“Muchos de los comentarios de docentes y apoderados, es que los niños no prenden las cámaras, no se conectan. Y si bien es cierto no es una exigencia ministerial, había una necesidad de empezar a amigarse con esta forma de relacionarse; era una necesidad que había que compensar“, expresó.

Respecto a los talleres expresó: “La idea es descubrir habilidades nuevas, aprender a empatizar con el otro… la contención emocional, un lugar donde se sientan libres de desarrollar creativamente, trabajando las emociones con ciertas directrices que les voy dando clase a clase”.

