Daniela Aránguiz habló sobre la soledad en su matrimonio y particular regresión: era “esclava” de su esposo 

Daniela Aránguiz confesó que se ha sentido sola en todo su matrimonio junto al futbolista Jorge “Mago” Valdivia. Además, la modelo habló sobre una polémica regresión que se realizó donde vio que era “la esclava” de su esposo. Las polémicas declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Jordi Castell en el programa “LIVE ME” transmitido por Instagram.

La también expanelista de televisión señaló que esta cuarentena la hizo reflexionar sobre la soledad que ha experimentado en su matrimonio. “Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil, yo con los niños chicos, Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club, después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansaba y después se iba a entrenar de nuevo y no lo veía… Yo estudiaba en la universidad. Después se fue a jugar Copa América, mundiales y yo siempre sola en otros países con mis cabros chicos y dándole“, declaró Daniela.

Posteriormente, la modelo se refirió a una regresión que se realizó hace algunos años, donde se vio junto a su familia en distintas épocas. “Me vi en el año 1420. Y después en el 1920 me vi con mi hermana, diferente, pero sé que era ella, por los ojos y la expresión… Me vi en el (año)1420. Vi a Jorge que él me tenía encerrada como que yo era su esclava, no me dejaba salir, y yo me quería escapar y no podía“.

Daniela explicó que en su visión ella sabía que Jorge la amaba pese a “tenerla encerrada” y que la instancia la ayudó a entender muchas actitudes que han marcado su relación.

“Pero él me amaba, pero como no me podía tener como quería, me tenía encerrada y yo no podía escaparme… y ahí entendí muchos miedos míos. Por qué yo he perdonado, por qué siempre estoy. Por qué yo nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido”, agregó.

En la instancia Daniela afirmó que su familia posee dones esotéricos, tanto que incluso tuvo una premonición que la alertó del secuestro que sufrió en Brasil.

“Le dije. Jorge va a pasar esto y esto, y me lo están avisando antes… Y Jorge me dice ‘tú con tus h**** deja de meterme

miedo’… Cuando nos pasó y Jorge abre la puerta y mira, y me dice Dani bájate del auto, yo me tiro para atrás y se veía la pistola. Jorge me mira y me dice, lo primero que me dice, ‘tu sueño‘”, explicó la modelo en la entrevista,