“El universo me concedió el deseo”: Rocío Toscano entregó detalles sobre su embarazo de mellizos

Rocío Toscano habló sobre su esperado embarazo doble. La actriz —recordada por interpretar a “Roxana” en Verdades Ocultas— reveló que desde pequeña deseaba tener mellizos y que “el universo concedió su deseo”.

Recordemos que hace algunos días la artista escribió “Mamita doble outdoor #másquefeliz” en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram. Tras ser consultada por varios internautas confirmó que está embarazada.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, Rocío manifestó que está feliz ya que desde niña anhelaba tener mellizos. “Cuando era chica y vivía en Osorno jugaba con unos vecinos mellizos y encontraba tan bonito que hayan nacido juntos y los vistieran parecido. Así que lo decreté y el universo me concedió el deseo“, reveló.

La actriz —quien mantiene una relación de pareja hace cinco años— reveló que la noticia no la tomó de sorpresa. Además, recordó el duro momento que vivió tras sufrir un embarazo ectópico el año 2019: “Pensé que me iba a ser más difícil quedar embarazada por eso y no fue así“, afirmó.

Además, Rocío señaló que sintió un poco de temor desde el punto de vista económico al recibir la noticia: “Me asusté porque en Chile los artistas estamos súper desprotegidos, pero con el tiempo, los consejos y apoyo de mis papás y mi pareja, sé que estará todo bien“, agregó.

Finalmente, la actriz contó que vive un “proceso hermoso”, con antojos de alimentos tales como hamburguesas, panqueques y sandía, y que como toda embarazada tienen más sueño del habitual, por lo cual duerme bastante. “Seguramente después de tener a mis guaguas voy a dormir mucho menos“, finalizó.