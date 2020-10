“Ser la primera chilena en la historia es algo muy emocionante”: Belén Soto se sinceró con respecto a su importante nominación en los People’s Choice Awards

La reconocida actriz chilena Belén Soto entregó diversos detalles con respecto a su nominación para los premios E! People´s Choice Awards 2020, evento que es considerado como el más importante de la cultura pop en el mundo.

En conversación con Radio Agricultura, la actriz explicó que su nominación la recibió con mucha “sorpresa” y orgullo, y señaló que para ella -más allá de si gana o no- el premio más importante es estar seleccionada con otros grandes exponentes internacionales.

“Siendo muy honesta lo recibí con mucha felicidad y emoción este reconocimiento, ya que es un reconocimiento de una premiación a nivel mundial y también a Latinoamérica, ya que por primera vez Chile está nominado dentro de esta premiación y categoría, así que realmente es un honor poder estar participando“, partió señalando la actriz.

Asimismo, aseguró que “más que nada, lo primero que pensé fue que más allá de que ganemos o no, para mí ya estar aquí dentro de la categoría y nominada con grandes personas e influyentes en Latinoamérica es mi gran premio. Así que eso es lo que más también me tiene contenta”.

¿Qué opinas sobre los demás seleccionados para esta categoría?

Con respecto a los otros nominados a esta categoría, Belén indicó que “no tengo la suerte de conocerlos en persona. Los estuve mirando a cada uno de ellos, creo que todos son grandes influyentes. Ojalá pudiéramos ganar todos y también sé que faltan muchísimos más que también deberían estar dentro de esta categoría. Espero el día mañana poder tener esta esta gran oportunidad de poder conocerlos, conocer también cada una de sus historias, el cómo también influyen de manera positiva a cada una de sus audiencias”, sostuvo la actriz.

Asimismo, les deseó “la mejor de las suertes a cada uno y esperar que pronto la vida y la pandemia se termine, para que nos podamos unir y quizás poder seguir transmitiendo mensajes potentes y educativos a todas las personas que nos siguen dentro de las redes sociales”.

¿Cuál crees que fue la razón fundamental de tu nominación?

Respecto al motivo de su nominación, la actriz chilena y escritora sostuvo que para ella fue una sorpresa: “Lo primero que yo les pregunté una vez que me llamaron y me enviaron este mail contándome la nominación, fue preguntarles por qué me habían nominado a mí, siendo que también hay muchos influyentes dentro de nuestro país”, explicó.

Tras esto, señaló que “me contaron que hubo una una larga lista y procedimientos dentro de todo Latinoamérica y de Los Ángeles, Hollywood, etc, de ver el mensaje de cada una de las personas que estaban ahí dentro de la categoría y la gran razón era este mensaje sobre todo más potente y educativo hacia las mujeres, hacia el empoderamiento femenino y también sobre todo hacia el tema del amor propio, las relaciones abusivas, la violencia hacia la mujer”

“Me hace sentir muy feliz también de saber que el mensaje se está logrando transmitir, que hoy en día también mi libro ha sido uno de los más vendidos y que la mujeres me lo mandan día a día contándome sus historias, contándome sus experiencias, contándome que al final ellas también han estado viviendo dentro de violencia dentro de una relación abusiva, con violencia hacia la mujer y que al final somos muchas y que no estamos solas, y por eso más que nunca debemos empatizar con nuestras compañeras, debemos apoyarnos y ser nuestra red de protección y apoyo“, declaró Soto.

“Hoy día nos falta educación en nuestro país”

Con respecto al mensaje que intenta entregar diariamente, la actriz señaló que “lo que más me mueve, lo que me motiva es mi género, que son las mujeres, y sobre todo el poder entregar este viaje de amor propio y empoderamiento, ya que todos podemos y tenemos esa posibilidad”.

En este sentido, señaló que “hoy en día falta mucha educación en nuestro país, nos falta mucha educación sobre todo en los temas más importantes que nos convoca en el día a día, uno que es la violencia hacia la mujer, también por ejemplo mucho sobre sexualidad”.

Según Belén, “nos han privado muchísimo tiempo y muchísimos años de hablar muchos temas que al final son súper importantes en nuestra educación, sobre todo cuando somos chicas. Entonces hoy tengo la suerte de que llego a un público, que es un poco más chico que yo y que son la nueva generación y que son la generación que después nos van a representar y que son los que tienen que crecer ya con un nuevo discurso y sobre todo con una nueva visión de vida de las mujeres”.

“El mundo está cambiando y esta es la oportunidad de poder hacerlo notar y que las mujeres saquemos la voz y que sigamos sacando la voz como ya lo hemos hecho”, complementó.

Nominación

“Es un honor, sobre todo que Chile por primera vez está dentro de esta nominación. (Ser) la primera chilena en la historia es algo muy emocionante. Lo tomo con mucha alegría, con mucha responsabilidad también de que sigamos siendo más influyentes dentro de Latinoamérica y de nuestro país, entregando mensajes positivos a nuestras audiencias y sobre todo tenemos la oportunidad de poder ocupar nuestras redes sociales como una red de apoyo, una red de protección y sobre todo una red educativa”.

“Yo agradezco el lugar en el que estoy hoy, porque siempre va a ser gracias a las personas que me siguen, si no fuera por ellos yo no estaría dónde estoy y ellos son los que siempre me han apoyado desde el primer momento, desde cuando me vieron salir en Papi Ricky y eso también es súper chistoso y lindo la vez, que la gente ha ido creciendo conmigo, y yo creo que por eso mismo siempre me he tratado de mostrar lo más real posible, ya que han visto cada una de mis etapas y por eso también tengo la necesidad de poder ser honesta con cada uno de ellos, y sobre todo con las mujeres que se atreven a abrirse y contarme también cada una de sus historias”, concluyó.