Queen vuelve al primer lugar de los ranking tras 25 años, con álbum junto a Adam Lambert

Lo hicieron de nuevo. “Live Around the World” es el disco que permitió que tras dos décadas fuera de las listas británicas, Queen más Adam Lambert debutaran este lunes en el número 1 de los ranking de Reino Unido y Australia.

El álbum es el décimo disco de Queen que llega al número uno del chart en Reino Unido y el primero en casi 25 años desde Made In Heaven, de 1995, último trabajo de estudio de la banda con los registros de voz de Freddie Mercury. Y a casi 45 años de que “Night at the Opera” lo consiguiera en 1975.

“Gracias amigos por convertirnos en número uno después de todos estos años. Entonces, el primer lanzamiento de Queen + Adam Lambert es número uno… increíble. Dios los bendiga a todos”, dijo el guitarrista de la banda Brian May en declaraciones a OfficialCharts.com, al celebrar la noticia.

El disco contiene una selección de 20 canciones, escogidas por May, Taylor y Lambert. Se encuentra disponible en formatos de CD, DVD, Blu Ray, digital y vinilo desde octubre. Dicha elección recorre escenarios como Rock in Río, Lisboa, Japón y presentaciones de sus giras en Reino Unido y Norteamérica.

También hay temas de una de sus últimas presentaciones antes de la cuarentena. Todos los formatos incluyen la aparición de 22 minutos en el Fire Fight Australia en el que, por primera vez, interpretaron el set completo que tocaron en el mítico Live Aid de 1985: “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Hammer To Fall”, “Crazy Little Thing Called Love”, “We Will Rock You” y “We are The Champions”. Incluso los icónicos Ay-Ohs de Freddie Mercury.

Live Around The World es el octavo álbum en vivo de Queen, pero el primero sin el miembro fundador y cantante principal, Freddie Mercury. Ante dicho hito, se sumaron declaraciones del baterista “Número uno, mi número favorito”, dijo Roger Taylor, mientras que Lambert “afirmó Estoy tan contento de que la gente esté disfrutando tanto este álbum. El hecho de que podamos celebrar la música icónica de Queen todos estos años después, es increíble”aseguró.

Lambert cantó por primera vez con Taylor y el guitarrista Brian May en 2009, cuando fue finalista de la octava temporada de American Idol. Dos años después comenzaron a actuar juntos. Desde ese entonces, Queen + Adam Lambert se han convertido en uno de los shows más solicitados de los managers a través de todo el mundo.

En entrevista con la cadena BBC, May y Taylor señalaron que habrían encontrado el sustituto perfecto: “Freddie estaría orgulloso de ver a Adam ocupando su lugar en Queen”. Además, agregaron “Sube al escenario y hace sus propias versiones de nuestras canciones, no es un imitador de Freddy Mercury”