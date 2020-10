Coté López reveló el nuevo paso que dio en su relación con “Mago” Jiménez: Recibió inesperada respuesta de su marido

María José “Coté” López compartió con sus seguidores el nuevo paso que dio en su matrimonio con el futbolista Luis “Mago” Jiménez. La modelo contó detalles del tema en su cuenta de Instagram.

Por medio de una romántica postal donde la mediática pareja se luce vestidos de blanco Coté indicó: “Es importante evolucionar y no quedarnos siempre en lo mismo por eso quiero contarles de una evolución”.

Posteriormente, reveló que cambió el apodo que tenía para su esposo: “A mi amor ya no le digo luSHo, a hora es LUCHiiiiiNiiiiiiiiii jajajajajajaja 😍😍😍 Pero ojo que no se les olvide que no le gusta que le digan así ah! 🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🤭🤭🤭😂”.

La publicación obtuvo más de 27.950 Me Gusta y múltiples comentarios donde los internautas destacan la sólida relación que cultiva la pareja.

Además, Coté recibió un gracioso comentario de Luis: “Rompe pelotini 😊”, escribió el futbolista.

A lo anterior la modelo respondió: “No seas pesadiiiniiii luuuchiiiiniiii Jajajaja Cómete un berliiiiiiiiniii 😂😁😚”.

Revisa la publicación de Coté López a continuación: