“Todavía no puedo creer…”: La emoción de Gala Caldirola por el cariño que recibió en su cumpleaños

Todavía no puedo creer todas las sorpresas que he recibido por mi cumpleaños….Y no hablo solo de cosas materiales, hablo de tanta dedicación, amor y alegría! Me he sentido verdaderamente afortunada de haber nacido hace 28 años…Afortunada por que tengo una familia maravillosa a la que amo y que me ama, unos amigos maravillosos a los que adoro y que me adoran! Y la vida me sigue trayendo nuevos momentos y personas increíbles cada día! simplemente no tengo palabras para agradecer tanto amor! Me siento intensamente feliz! Y el mejor regalo de todos es poder decir que os tengo en mi vida! Gracias gracias gracias por hacerme sentir tan especial con todos mis defectos!❤️