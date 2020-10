“Él fue el único hombre con el que pensé en tener un hijo”: Kathy Salosny recordó a un viejo amor

Una de las mujeres con las que más se ha especulado de que podría tener una relación y el por qué nunca tuvo una familia, es la comunicadora Kathy Salosny, quien durante unos días aseguró que hoy no es tema tener hijos.

La ex animadora del matinal Mucho Gusto fue parte del programa de Julio César Rodríguez en Sígueme los buenos donde analizó lo antes mencionado.

“No, no ha sido tema. Fue tema hace muchos años”, revelando que “tenía 28, 26 años, por ahí. Entonces como en esa edad, como proyectándome con esa persona con la que yo viví. Pero siempre me había algo muy profundo que tenía que ver con que había una necesidad de sanar y enfrentar una herida muy profunda y una historia muy completa”, dijo.

“Y si yo no le hincaba al diente a eso, si yo no enfrentaba eso de la manera como lo hice durante tantos años”, agregó.

“No conversé mucho con él y eso fue parte del quiebre que tuvimos. Para mí fue súper dolora la ruptura, fue el único hombre con el que conviví por mucho tiempo, con el que sí pensé en tener hijos y me proyecté”, cerró.