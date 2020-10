"Después de que tu canal te pusiera la mordaza...": Duro intercambio en Twitter entre Héctor Morales y Amaro Gómez-Pablos

Ante el emplazamiento de Morales, el comunicador español no dudó en responder mediante la misma plataforma: “Héctor, el fascismo ideológico es reducir todo a polos absurdos. Y es lo que haces. Eres parte de ese Chile que caricaturiza las posturas como una pugna entre ‘fachos’ y ‘comunachos’. Vieras la cantidad de veces que me han tildado de zurdo. No seas tan simplón“, dijo el periodista.

Pero esto no quedó ahí, puesto que Héctor contestó a las declaraciones de Amaro de la siguiente manera: “Después de que tu canal te pusiera la mordaza y te bajaran de entrevistas en los medios, dudo que alguien te relacione con zurdos. Bueno, sí, para Hermógenes debes ser un primera línea. ¡Joder!”, declaró.