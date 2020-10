La ayuda que realizará Leonardo Farkas a abuela que vende dulces en la calle en medio de la pandemia

A mediados de abril, durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19 se narró en “Mucho Gusto” la historia de Norita, una abuela de 81 años que vendía luces en los semáforos de San Joaquín para sobrevivir.

“Yo me quedo en casa y me hundo, mi hija no habla. Esto de salir a la calle me da vida. Y lo hago por necesidad. Gano poquitito, pero tenemos“, sostuvo en aquella oportunidad.

Tras esto explicó en el matinal de Mega, que solo comían dos veces al día y que habían jornadas que incluso solo ganaba $800.

Meses después de que el video fue viralizado, este llegó a Leonardo Farkas, quien a través de Twitter señaló que la ayudaría.

“Seguidores me envían este video de la encantadora NORA. Díganle dónde le deposito 1 millón de pesos para ayudarla con su hija“, redactó Farkas en la plataforma.

Aquí puedes ver su publicación: