La verdadera razón por la que Tonka Tomicic y Raquel Argandoña se pelearon: Mauricio Correa lo desclasificó

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” se contó con el contacto de Mauricio Correa, exdirector del matinal de TVN, en el contexto de la muerte de Patricio Frez, locutor de la misma señal.

En este sentido Correa desclasificó múltiples pasajes, como la pelea que distanció a Tonka Tomicic y Raquel Argandoña, la cuál habría ocurrido en el mismo día del cumpleaños de Felipe Camiroaga.

“El otro día manda Mauricio un mensaje al Whatsapp, mandó el mismo a Raquel. Dice: ‘Hoy nuevamente es el día del cumpleaños de Felipe y además se cumple… un año más de la pelea de ustedes dos“, narró Tonka.

Amaro Gómez-Pablos se declaró ignorante de esta situación, por lo que Correa explicó qué fue lo que llevó a las actuales comunicadoras de “Bienvenidos” a distanciarse hace algunos años.

“Para que toda la gente sepa lo que ocurrió. Después de esa famosa pelea entre la Tonka y Raquel, que no vamos a decir por qué fue. Pero que la gatilló (el comentarista) Larry Moe de LUN, el la gatilló el día antes, el día domingo con un artículo que sale que: ‘¿Quiere Raquel quitarle el puesto a Tonka?“, inició detallando.

Luego continuó: “El tema es que, cuando queda la escoba, y nos tenemos que ir a comerciales porque Raquel le dice: ‘Tonka, lo que salió ayer en el diario a mí me da vergüenza. Yo te pido disculpas por eso’. Y Tonka le dice: ‘No, yo creo que lo que salió en el diario es cierto’. Ok, vamos a comerciales. Algo que se dijo en comerciales que no sé lo que fue, no tengo idea. Y llega Raquel llorando al switch y llora aquí, en este hombro (izquierdo)”.

En este momento Raquel intervino: “¿Qué te dije? Si vas a contar la historia…Correa, perdón, Mauricio. Si vas a contar la historia, cuéntala completa ¿Por qué yo lloré? Porque dije: ‘Yo renuncio, me voy ya de acá“.

Tras esto Correa entregó más detalles del polémico momento: “Cuando se va la Raquel, llamo a Gustavo Cariaga (productor), llega Gustavo, le digo: ‘Toma, aquí tenís a la Raquel, llévala al camarín’. De ahí Raquel llama a su amiga Paty Maldonado y echa a funcionar todo su cuento para que cuando ella salga, esté lleno de periodistas afuera porque esa es la verdad verdad, lo otro es la verdad televisiva”.

“Se acerca el Pato Frez y me dice: ‘Hu…, la Quintrala estaba llorando y en tu hombro’. Yo estaba estrujando el polerón. ‘La Quintrala llorando. Jamás pensé ver a la Quintrala llorando“, sumó Correa.

Finalmente el director de TV expresó: “Yo me alegro que ahora ustedes sean amigas. Hasta cuando, no sé. Pero me alegro que sean amigas“.