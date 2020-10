“Se quemó sola”: Patricia Maldonado y Catalina Pulido se lanzan contra Tonka Tomicic por su actuar con Hermógenes Pérez de Arce

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido criticaron duramente a la conductora de televisión Tonka Tomicic, por el polémico episodio protagonizado en “Bienvenidos”, cuando echó del estudio al abogado Hermógenes Pérez de Arce.

En este sentido, Pulido expresó que “por Dios que la Tonka fue tonta, ¿cómo se metió en camisa de once varas? si la Tonka no debería nunca haberse abanderizado por un lado, eso no lo puede hacer, se quemó sola“, sostuvo.

Asimismo, Catalina declaró que lo que pasó con Tomicic “fue contraproducente, un arma de doble filo (…) decirle a una eminencia como don Hermógenes Pérez de Arce ‘váyase’, o sea, obviamente que la mina la cagó, fue tonta“.

Por su parte, Maldonado aseguró que “la Tonka pudo haberse convertido en ese momento en la mejor conductora de Chile, tenía a Hermógenes Pérez de Arce y tenía a Carlos Ominami, dos extremos“.

Tras esto, explicó que Tonka podría haber guiado la conversación sobre los derechos humanos, y hacer debatir a los dos políticos sobre este tema y “entonces seguramente se iba a provocar una discusión, porque Hermógenes le hubiera contestado exactamente lo que la gente quería”, afirmó la animadora.