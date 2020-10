China Suárez enseñó cómo luce su cuerpo a 2 meses del nacimiento de su hijo: pidió que no la “adelgazaran”

La modelo trasandina China Suárez es una activa usuaria de Instagram en donde constantemente publica fotos de su día a día, y sobre su familia, la cual recientemente se agrandó con el arribó de Amancio, fruto de su relación con el actor nacional Benjamín Vicuña.

Ahora, recientemente publicó una imagen a dos meses del nacimiento de su hijo, donde enseñó los cambios de su cuerpo, realizando una especial petición.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo“, señalando que las imágenes no tuvieron esas modificaciones.

Aquí puedes ver su publicación: