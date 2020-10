“No me deje de mentiroso”: JC Rodríguez y Jaime Bellolio tuvieron tenso round en “Contigo en la Mañana”

Luego de que se diera a conocer el resultado del Plebiscito en 2020, en el matinal “Contigo en la Mañana” se contó con la presencia de ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien entregó su opinión sobre la decisión que tomó la ciudadanía.

En este sentido, se entabló una dura discusión con el periodista Julio César Rodríguez. “Ellos no quieren que los parlamentarios que hoy están electos sean los que hoy escriban esa Constitución. Otra cosa es que los escojan después en la elección de abril”, partieron señalando.

Ante esta afirmación, Rodríguez consultó: “¿Pero usted no cree que el mensaje claro? Usted cree que si hoy es parlamentario Juan Pérez y mañana Juan Pérez se va a inscribir para ser constituyente, ¿no cree que está saltándose un poquito la petición ciudadana que es, precisamente, que ellos no escriban la nueva Constitución?”.

Tras este comentario Bellolio respondió: “Pero eso significaría tener que censurar a algunas personas y la opinión de las personas de escoger, antes de tiempo, Julio César. Yo creo en la democracia y son los ciudadanos los que encojen a quienes quieren que los representen. A sus alcaldes, a sus diputados, a sus senadores…”.

JC Rodríguez y Jaime Bellolio continuaron debatieron, donde el tono subió: “Estoy en desacuerdo contigo, porque yo firmé ese proyecto de ley desde el inicio, así que no es que fuera solamente a través del clamor popular y de la prensa (…) firmamos para que los independientes pudieran tener facilidades para agruparse, para tener menos número de firmas para poder conseguir y así lo propusimos también como gobierno”, expresó Bellolio.

“Ministro, es que no me deje de mentiroso”, replicó Rodríguez, mientras Bellolio volvió a tomar la palabra: “Pero, Julio César, no te pongas a la defensiva. No te estoy diciendo que estás mintiendo. Estoy diciendo que tenemos diferencia de opinión“.

Finalmente el tema llegó a su fin: “A nosotros sí nos tocó participar de eso, lo hice yo mismo, entonces déjame termina para explicar algo: los ciudadanos nos acaban de decir es que no quieren una Convención Mixta, es decir que no participen los parlamentarios que hoy están electos, quieren elegirlos a todos de nuevo. Y como yo creo en la democracia, quienes vayan a candidatos, serán los ciudadanos quienes los van a escoger.”