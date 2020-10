“Contra Viento y Marea” regresa como el primer docureality grabado en pandemia

Este domingo 1 de noviembre, después de “Tele13”, vuelven las historias de amor con el cuarto ciclo de “Contra Viento y Marea”, espacio conducido por Francisco Saavedra.

Para “Pancho” Saavedra, esta cuarta temporada “ha sido compleja porque es muy difícil hacer un programa de televisión tan conectado con las emociones en pandemia. Hay historias de amor que nos demuestran que nada, nada, es imposible. Nos pusimos esa premisa en la cabeza y dijimos: ‘listo, vamos, hagámoslo’. Tomamos todas las medidas sanitarias que las autoridades exigieron y ahora estamos ad portas de estrenar con mucho cariño. Estamos contentos con el resultado porque ha sido muy emocionante”.

Para el primer capítulo, se conocerá la historia de Dámaris, una joven novia que quiere cumplir el sueño de casarse con su pareja Diego, antes de que sea demasiado tarde, puesto que a su padre le diagnosticaron un cáncer terminal grado cuatro. Hace años, él le hizo una promesa y es que la acompañaría al altar, por eso espera cumplir su cometido, aún en medio de la pandemia más grande del último siglo. Pero todo es incierto porque no se sabe si el cuerpo médico otorgará el permiso necesario para cumplir el sueño de padre e hija, en un día tan importante.

Respecto al caso, el conductor del programa adelantó que: “Hay gran conflicto porque no sabíamos si él iba a poder ir al matrimonio. Yo le prometí que si no lo autorizaban, lo podíamos hacer en su casa. Hay un hermano también que tiene problemas con drogas, que se comprometió conmigo a asistir, pero hasta el último minuto no sabíamos si iba a ir. Hay muchos temas que son muy duros y difíciles pero tienen que ver el capítulo para ver si lo logramos o no, y ver el final de esta emotiva historia. Hemos hecho un programa lleno de amor, muy contingente y eso se ve reflejado en pantalla”.

Cabe señalar que “Contra Viento y Marea” es el primer docureality grabado en pandemia. Bajo estrictos protocolos sanitarios, el equipo se ha reinventado para registrar historias que emocionarán al público y harán creer que los imposibles no existen.

Para ver un adelanto de la temporada, haz clic acá.