“Me voy ‘cagando’ de acá”: Actor chileno aseguró que se irá de comuna en la que ganó el Rechazo en Plebiscito

Siguen las reacciones respecto a lo que fue la histórica jornada de votaciones por el Plebiscito Constitucional, donde el Apruebo apabulló al Rechazo y los chilenos tendrán una nueva Constitución.

En ese sentido, uno de los que comentó esta situación fue el reconocido actor Álvaro Gómez, quien realizó una llamativa confesión tras vivir en una de las comunas en las que ganó el Rechazo.

“Ese día fue de mucha dicha. Cuando salí de votar me sentí muy pleno y muy dichoso, una de las grandes felicidades de mi vida”, dijo el profesional en Sigamos de Largo.

En ese momento, la conductora del espacio de Canal 13, Francisca García-Huidobro, complementó que “entiendo que ninguno de los dos pudimos votar en momentos importantes del país, el domingo fue un día fundamental para los que crecimos en dictadura y queríamos manifestarnos, igual voté en una comuna en la que ganó el Rechazo”.

A lo que Gómez arremetió: “debo confesar que vivo en una de la comuna que vive el Rechazo, no me siento orgulloso, pero tengo que decir que soy arrendatario, llevó casi un año y que este mes se acaba mi contrato y me voy cagando de acá”.

A lo que la “Fran” cerró diciendo entre risas que “debo confesar que yo también soy arrendataria, pero ni ‘cagando’ me voy de acá”.