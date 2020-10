“Por momentos no siento el paladar ni nada”: Thiago Cunha dio a conocer que sufre de parálisis facial

El bailarín brasileño del extinto grupo Porto Seguro, Thiago Cunha, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que sufre una “parálisis facial suave”.

“Ayer tuve un pequeño problema con el lado derecho de mi rostro. Tengo parálisis facial suave. No es tan fuerte, gracias a Dios. Asusta un poco porque mi lado derecho no responde como mi lado izquierdo. Por momentos no siento el paladar ni nada”, contó.

El bailarín agregó que “no es la primera vez que me pasa algo así de grave. Yo soy un guerrero de Dios, nada me da miedo, al revés, me hace más fuerte y alguna enseñanza tengo que sacar de esto”.

“A seguir adelante nomás, ya me han pasado muchas cosas y yo siempre sigo adelante. Eso no me va a frenar, así que hay que seguir. Y si me quedo así, me quedo así nomás“, cerró.

Tras dar a conocer su estado, recibió decenas de mensajes de apoyo.

En tanto, en sus historias de Instagram mostró cómo se ve su cara actualmente.