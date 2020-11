“No volvería a un matinal”: Karen Doggenweiler habló de su prioridad si fuera Primera Dama

La animadora Karen Doggenweiler fue la invitada de un nuevo capítulo del programa por Instagram Live de Jordi Castell llamado “Live Me”.

En la ocasión, Doggennweiler fue consultada por varios frentes de su vida, donde confesó que lleva 3 décadas en televisión, pero que no volvería a un matinal.

Respecto a una posible llegada al Festival de Viña del Mar, dijo que “a cualquier animador que le preguntes te va a decir que sí. A cualquier animador le gustaría estar arriba de ese escenario”.

“Pero yo estaba contenta con Olmué, me eligieron hija ilustre. Bueno y lo de Talca también es increíble 120 a 150 mil personas… es impresionante una experiencia muy impactante. Viña tiene sus animadores y vamos ver lo que pasa con este certamen. Yo siempre pienso que uno tiene que apoyar a todos los animadores que están arriba del escenario y que les toca esa gran responsabilidad. Así que todo el apoyo y ahí estaremos en primera fila aplaudiéndolos con el Pancho (Saavedra)”, su posible dupla desde Canal 13.

“Tú en algún minuto vas a ser Primera Dama, serías la raja y súper chora”, le dijo Jordi quien le preguntó qué medidas urgentes tomaría.

“Tantas… No solamente una. De partida el día después o el aterrizaje de esta pandemia va a ser súper complicado. Vamos a tener un tema de salud mental, además de la crisis sanitaria, económica y social. Pero siempre yo creo que, en el caso de cualquier gobierno y país, lo que la gente necesita es sentir que no está luchando sola contra una enfermedad… Y que sólo tiene preocuparse de mejorarse y no juntar la plata para sanarse, es el sueño de cualquier país. Los recursos siempre son pocos, pero es lo que uno quisiera para toda la gente que hoy día está enferma y que siente que un familiar está desprotegido. El tema de las enfermedades es brutal”.

JORDI: Si hoy día tuvieras que elegir, entre los matinales que hay, y elegir uno… para irte a conducirlo…

KAREN: Ah! Para conducirlo, no… No volvería a un matinal.

JORDI: Sabía que ibas a decir eso, jajajaja.

KAREN: … Además, ahora son muy largos.