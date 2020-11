Nicole Kidman asume un doble desafío en su nueva producción

Tras exitosos años en la televisión, hace ya un tiempo Nicole Kidman ha dado un vuelco a su carrera y ha participado de producciones televisivas. Lejos de alejarse de esa tendencia, la actriz llegó a un acuerdo con Amazon Prime para protagonizar la serie “Things I Know to Be True”.

Además de actuar, Kidman también será productora de esta realización basada en la obra teatral homónima de Andrew Bovell que lleva el mismo nombre y se trata de un drama familiar que girará en torno a un matrimonio que ve crecer a sus hijos ya adultos.

“Nunca olvidaré la experiencia que fue ver la obra de Andrew en Sidney (Australia) y tener una de esas experiencias teatrales trascendentales”, aseguró Kidman en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

En ese sentido, la intérprete agregó: “La obra de Andrew es exquisita y sus guiones para esta serie son igual de buenos. Con la fe de Amazon, la guía de Jennifer Salke (jefa de Amazon Studios) y un equipo extraordinario de producción, tenemos grandes esperanzas puestas en lo que esto puede ser”.