Héctor Morales arremete contra ministra Valdés: “Es una vergüenza”

Durante esta jornada, varios artistas -entre escritores, actores y cantantes- cuestionaron duramente a la ministra de las Culturas y de las Artes, Consuelo Valdés, luego de que se refiriera al presupuesto que recibirá su cartera para el año 2021.

Sobre este tema, la secretaria de Estado señaló que “a pandemia y el estallido social de octubre han golpeado en forma muy inesperada y muy severa al sector cultural”, dijo en entrevista con CNN.

A esto añadió que “hicimos una consulta en marzo para saber cuáles eran las medidas que en opinión de colectivos, organizaciones, artistas, encontraban que nuestro ministerio debiera levantar para atender a sus demandas y sus urgencias”.

En esta misma línea, la ministra de las Culturas subrayó que “el Ministerio no tiene atribuciones para entregar ayudas sociales“. No obstante, explicó que “tenemos la convicción de contar con un buen presupuesto de proyecto 2021, dentro del contexto sanitario, económico y de desempleo que está el país”.

“Tiene que ser la ambición del Estado de Chile de que ojalá lleguemos a un presupuesto del 1%”, dijo la ministra, añadiendo que “estos recursos no pertenecen al Ministerio de las Culturas ni a esta ministra ni al Estado. Son recursos de todos los chilenos y un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa u otra necesidad de los ciudadanos del país”.

Ante sus declaraciones, fueron varios los artistas quienes criticaron a la secretaria de Estado, entre ellos, los actores Héctor Morales y Mariana Loyola.

Como un Valdes de agua fría la ministra decepciona. Estamos “hasta la mona”. (Perdonen la poesía). ¡Ay! Eso, ¿quién lo diría? Que al arte, con su premura, le pasen esta factura y la tengan en el suelo… Pa cultura no hay Consuelo, no hay consuelo pa cultura. https://t.co/OxEmWoJ6Yc

Llevamos meses de reportajes de cómo han sobrellevado la pandemia diversos rubros cerrados, empatizando con su pérdida y alegrándonos que el E* vaya a su rescate. Saben si lo han hecho con Cultura? No. No existe ese anuncio. No extraña que la Ministra no se interese. Tampoco sabe

