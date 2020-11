“¿Le están haciendo la campaña política?”: Patricia Maldonado y Catalina Pulido cuestionan participación de Lavín y Vidal en “Bienvenidos”

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordaron la participación de los políticos Francisco Vidal y Joaquín Lavín en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

Sobre este hecho, Maldonado aseguró en su programa “Las Indomables” que “el 13 tenía a Lavín y a Vidal todos los días”. En este sentido, afirmó que aunque Francisco Vidal “le cae bien”, no era necesario invitarlos diariamente al espacio matutino.

“A mí Vidal, aunque usted no lo crea, me van a perdonar, a mí me cae re bien, a mí no me cae mal, pero todos los días Lavín ¿para qué?, ¿le están haciendo la campaña política? ellos no son personas de televisión“, sostuvo.

Asimismo, expresó que “ellos son políticos, un par de veces que vayan, una vez (está bien) pero todos los días, termina también la gente por decir ‘hasta aquí llegamos’“.

Finalmente Pulido señaló: “Es que el atractivo de la dupla Vidal-Lavín era justamente el ‘facho’ y el ‘zurdo’, perdón que lo diga tan burdamente, pero el ‘facho’ se aburguesó y el ‘facho’ se puso ‘zurdo’, entonces ¿cuál es la idea?”, declaró.