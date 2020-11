“Gracias a todas las personas que creen en mí “: Ignacia Allamand celebra importante logro de su película protagonizada con Keanu Reeves

Una importante noticia fue la que dio a conocer la actriz Ignacia Allamand a través de sus redes sociales, y especialmente en su cuenta de Instagram.

En la plataforma, la exparticipante del programa “MasterChef” celebró el éxito que ha tenido su película protagonizada junto al actor Keanu Reeves, la cual fue estrenada ayer en Netflix, llamada “Knock Knock“.

“Hola todos! ¡Les cuento que estoy muy feliz porque hoy me desperté con una muy buena noticia! #KnockKnock la película en la que actué junto a Keanu Reeves, se estrenó ayer en @netflix USA y hoy somos la segunda película más vista en Estados Unidos!”, explicó Allamand en su cuenta de Instagram.

A esto añadió: “Me encanta que una película independiente que hicimos en Chile junto a @lorenzaizzo @ana_d_armas @aaronburns y un equipo técnico nacional, se haya estrenando en Sundance el 2015 y ahora tenga su ‘segunda patita’ tanto tiempo después 🙌🏼”.

En este mismo sentido, agradeció al “director @realeliroth y gracias a todas las personas que creen en mí y me apoyan y me mandan buena onda siempre, prometo nunca dejar de recordarles que tomen agüita a modo de agradecimiento 😜 Para todos los que me están preguntando, la película no se puede ver por Netflix en Chile, pero sí en Amazon Prime ✌🏼”, sostuvo.

