El lamento de Jean Philippe en sus vacaciones con Pamela Díaz: “No sabía lo que significaba pololear con una influencer”

Durante esta semana Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton confirmaron su relación luego de que ambos se fueran de vacaciones a Cancún.

Si bien han compartido múltiples postales sobre su descanso en aquellas tierras, también han bromeado bastante con el clima y otros aspectos.

No obstante, ahora el músico tuvo una “queja” por una repetitiva actitud de Pamela Díaz, quien no soltaba el teléfono o tomaba fotos de manera constante.

“No sabía lo que significaba pololear con una influencer. Estoy acá en la barra y no me habla nada, todo el rato en el teléfono; se saca fotos, hace así (imitándola por el gesto que hace al fotografiarse)”, sostuvo, mientras que Pamela posaba a su celular.

Tras esto la “fiera” respondió asegurando que “esto no va a durar mucho“, ya que él quería conversar más y ella dijo que ya han hablado mucho.

“¿Te aburriste de mí? ¿tan rápido?“, cerró Crettón y Díaz, que le dio besos en la mejilla, asegurando que no la entendía.