“Eso es una rotería horrible”: Patricia Maldonado reveló “desagradable” situación que vivió al renovar su pasaporte

La animadora Patricia Maldonado reveló una desagradable situación que vivió en el registro civil de Curacaví, al renovar su pasaporte y su cédula de identidad.

“Te voy a contar algo que me ocurrió, quiero que la gente preste atención porque voy a hacer una pequeña denuncia“, comenzó expresando en su programa “Las Indomables”.

Tras esto, explicó que el 30 de septiembre “fui al registro civil de Curacaví, aunque yo iba a ir a Santiago a renovar mi pasaporte y mi carnet (pero) por hacerle caso a mi ‘esposito’ no te digo el cuello que tengo, y fui a sacar el rut y el pasaporte”.

En este sentido, detalló que dejó su correo electrónico y su número de teléfono, puesto que “ellos tienen la obligación de mandarte un mail para decirte que tu rut y tu pasaporte ya llegó al registro civil, no más de siete días legales”.

No obstante sostuvo que “pasó el tiempo y no me llegaba el mail, y le digo un día a mi hija, ‘hija, ¿por qué no vas y preguntas qué pasa?’. Fue mi hija e hizo la fila, (y le dicen) ‘no, los documentos de la señora Maldonado no han llegado y solo está el rut de Jorge Pino"”.

La animadora señaló que “a 40 días de lo que pasó, va Jorge a preguntar con los papeles en la mano”, sin embargo le dijeron que los papeles habían sido rechazados, momento en el cual su esposo quiso preguntar por qué, a lo que el funcionario le habría dicho ‘póngase a la fila’.

“Eso es una rotería horrible. Yo hoy día hablé con el abogado, con Raúl. No es que vaya a hacer una demanda, pero voy a hacer una queja a través de un abogado con la Municipalidad”, declaró finalmente.