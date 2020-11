María Luisa Godoy y su nueva maternidad: “Estoy enamorada”

María Luisa Godoy estuvo de visita en el matinal “Buenos Días a Todos” de TVN. La conductora se encuentra con periodo postnatal luego del nacimiento de su hijo Ignacio, quien apenas cumplirá dos semanas de vida.

El matinal del canal estatal exhibió imágenes del crecimiento de su bebé, registro que sorprendió a los panelistas del programa quienes reaccionaron con ternura. “Estoy completamente enamorada”, dijo Godoy sobre la llegada de su cuarto hijo.

La animadora se refirió a esta nueva etapa y contó detalles de la lactancia “al principio había libre demanda”, pero luego aclaró que Ignacio ya tiene horarios establecidos.

“A las 12 AM, 3 AM, 6 AM, 9 AM y le di recién antes de venirme. Tengo una fracción de tres horas”, agregó Godoy que retomará sus funciones en marzo en el espacio matutino.

Para finalizar, Godoy fue parte de la grabación de un video de TikTok para el programa, registro virtual que fue encabezado por el periodista Gino Costa.