“Tómalo o déjalo”: Actrices de “Aquelarre” realizaron una insólita revelación sobre las diferencias de sueldos con los hombres

Las actrices Carolina Contreras y Claudia Vergara realizaron una insólita revelación en el programa “Reyes del Drama”, acerca de su participación en la teleserie “Aquelarre“, que por estos días volvió a ser transmitida por las pantallas de Televisión Nacional.

Contreras, quien interpretó a Alelí en la producción, reveló que hubo una gran diferencia entre los sueldos de los hombres y de las mujeres en la teleserie.

La actriz contó que intentó negociar para ganar el mismo sueldo que el “primo Cristián”, no obstante, relató que “hablé con la producción y me dijeron que no, si quieres la puerta está ahí“.

“Yo ganaba 360 mil pesos líquidos. Efectivamente, a los actores le pagaban más que a las actrices. Excepto esos cinco que estaban en la cúspide que tienen esos sueldos que se disparan y no son reales en la realidad chilena”, añadió.

Por su parte, Vergara contó que “mi último sueldo de esa teleserie fue de 1 millón de pesos y pude pagar la Universidad, emanciparme, etc.”, dijo aludiendo a su participación en una teleserie de Canal 13.

No obstante, señaló que al llegar a TVN su sueldo disminuyó abruptamente: “Me ofrecieron 325 mil pesos y yo hablé con la productora y le comenté que ya tenía experiencia en otra teleserie, les pregunté si podía ganar un poco más y me llaman al tiempo después diciendo que me habían subido 25 mil pesos. Tómalo o déjalo, porque tenemos una lista. Así que lo acepté no más. Total, lo pasé tan bien”, sostuvo.