Ex amiga de Luli le pide que le pague millonaria suma por auto que le prestó y lo abandonó en un taller mecánico

Pareciera que estos días no han sido para nada sencillos para Nicole “Luli” Moreno, quien ya protagonizadas polémicas funas en redes sociales e incluso, un altercado en un servi-centro de una reconocida bencinera.

En ese sentido y durante este miércoles, la ex showomann nuevamente está en el ojo del huracán, ya que una examiga la “funó” en redes sociales pidiéndole una millonaria suma de dinero por un auto que le habría prestado y que esta no lo retiró de un taller mecánico.

Según Giglia Barrenechea, y lo que consigna la cuenta de Instagram “RealityQlio”, ambas fueron amigas y desde hace un tiempo fueron teniendo problemas de dinero.

Barrenechea, le habría prestado un auto Audi a “Luli” y la exchica reality habría chocado el vehículo; dejándolo finalmente botado en un taller mecánico.

“Así te entregué el auto, el 30 de mayo ayudándote como una amiga para que no siguieras pagando arriendo Nicol Moreno y así me lo dejaste botado en ese lugar y no das la cara”, fue lo que publicó Giglia.

Este fue el polémico post: