“No alego por nada, nunca”: Jean Philippe Cretton le envió categórico mensaje a sus jefes de CHV y abordó su futuro en el canal

Durante esta jornada, el periodista Jean Philippe Cretton compartió un particular mensaje en su cuenta de Instagram, plataforma donde ostenta con más de 795 mil seguidores.

En la red social, el comunicador le envió un categórico mensaje a sus jefes de Chilevisión y abordó su futuro en el canal.

Mediante un video publicado en sus “historias” de Instagram, Jean Philippe comenzó expresando: “Hey, Chilevisión… mi contrato termina en diciembre. Te cuento que llego todos los días temprano, me voy tarde“.

Tras esto, aseguró que “siempre he aceptado todos los proyectos, estilo que sea. Lo trato de hacer de la mejor manera, no alego por nada, nunca. Así que me gustaría saber si me vas a recontratar o no? ¡dímelo“.

“Siento además que deberían subirme el sueldo… ¡Todos los de acá piensan lo mismo! siiii, siiii…(dice el mismo) viste?”, señaló finalmente.