Javiera Contador recordó su inicio como animadora de programas: “Si eras actriz, te debías dedicara actuar”

La actriz nacional Javiera Contador, en una entrevista con “Domingos Dominicales“, que conduce Felipe Bianchi , se refirió a las dificultades que experimentó años atrás al atreverse a incursionar fuera del mundo de la actuación.

La standapera que triunfó en la última edición del Festival de Viña del Mar señaló que se le abrió una puerta a participar en un programa televisivo, el cual era “Si se la puede gana”, lo cual le pasó la cuenta en el área dramática.

“Pasó algo que es terrible. Estaba en la nueva teleserie. Y voy pero nadie me llamó. Y llego a la oficina y todos sorprendidos”, dando a entender que ya no la consideraban para la producción.

Tras esto sostuvo que los tiempos han cambiado y, hoy en día, la polifuncionalidad es algo que se valora mucho. “Que tú podái hacer canciones, actuar, pintar, pero eso en mis años, que fueron los 2000, era mal visto. Si tú eras actriz, solamente tenías que dedicarte a la actuación. Y eso siempre me pareció a mí un error. Y me sigue pareciendo un error garrafal. Me parece que la gente más diversa, es más entretenida“, narró Contador.