“Milf” ya tiene nueva integrante, tras la renuncia de Yazmín Vásquez y Renata Bravo

Hace algunos días el programa Milf confirmó la salida de Yazmín Vásquez y Renata Bravo, hecho que generó diversas reacciones en las redes sociales.

A pesar de esto, desde la semana pasada la actriz nacional Berta Lasala se unió a la producción liderada por Claudia Conserva y desde este lunes también se sumó María José Torrealba, ex voz en off del matinal “Mucho Gusto” de Mega.

En entrevista con el portal Página 7, Torrealba contó que fue la propia Claudia Conserva quien la invitó a sumarse en pantalla a la producción.

“Me invitó a pasarla bien, disfrutar y ser parte del panel (…) He recibido mucho cariño y de verdad ha sido sorprendente el apoyo que he tenido. Claudia, Fran (Conserva) y Berta son tremendas profesionales y han sido súper generosas conmigo y es algo increíble. Me siento súper comoda”, destacó.

La locutora aclaró que tiene claro por cuánto tiempo se extenderá su participación en el espacio de TV+, pero valoró la experiencia. “No lo sabemos, esto es parte de un proceso y espero que todo fluya con la mejor vibra porque eso hay de sobra acá en el equipo”, concluyó Torrealba.