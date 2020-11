“No lo recomiendan para nada”: Catalina Vallejos aseguró que la mascarilla hace “mal para la salud” y fue criticada por sus seguidores

La modelo Catalina Vallejos se defendió de las críticas que recibió, luego de asegurar en su cuenta de Instagram que la mascarilla hacía “mal para la salud”.

Todo comenzó cuando la exintegrante del programa “Calle 7” respondió a algunas consultas realizadas por sus seguidores, a través de sus “historias” de la red social, las que giraban en torno a su opción de no utilizar mascarilla en lugares abiertos.

Tras eso, Vallejos indicó que no la utilizaba puesto que según ella hacía mal para la salud. Asimismo, argumentó que se “ahogaba” y que no era recomendable usarla mientras uno realiza actividad física.

“Voy a pedir disculpas para la gente del área de la salud que me ha estado escribiendo, que (me preguntan) ‘¿por qué dices que hace mal para la salud la mascarilla?"”, comenzó expresando Catalina.

A esto agregó que “es algo que yo pienso personalmente (…) cuando yo no estoy al lado de gente, no uso mascarilla, porque de verdad que me ahogo, entonces trato de no usarla cuando estoy en lugares abiertos, pero cuando estoy en lugares cerrados, claramente la uso, para poder protegerme a mi y al resto, pero en lugares abiertos no la uso“.

Finalmente aseguró que “además no lo recomiendan para nada cuando uno está haciendo deporte, entonces cuando estoy haciendo deporte no uso mascarilla, porque uno se ahoga“, sostuvo.

Revisa acá sus explicaciones: