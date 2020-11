“Tienes que hacer la entrevista en la ducha”: “Chino” Ríos realizó fuerte acusación sobre actuar de Pamela Jiles cuando él era menor de edad

El extenista nacional Marcelo Ríos realizó una fuerte confesión en el programa “Las Indomables”, espacio donde conversó con las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Durante el capítulo, el reconocido exdeportista nacional aseguró que la actual diputada Pamela Jiles (PH), en el período en que ella realizaba entrevistas, intentó “violarlo”, según sus propias palabras.

“Ella antes hacía entrevistas. Yo era chico, tenía 14 años… fue a mi casa, me sentó en la cama, y me hizo una entrevista, me empezó a conversar“, comenzó relatando Ríos.

“Entonces me dijo -estaba mi mamá- ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa, y tienes que hacer la entrevista en la ducha’, Pamela Jiles…”, confesó, ante la sorpresa de Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

“(Estábamos) en mi casa, en la casa de mis papás. Mi mamá ahí le dijo ‘señora pare su hueveo‘ y la echaron“, relató.

“¡Me trató de violar huevón!“, exclamó Ríos tras contar la historia.

Escucha sus palabras acá: