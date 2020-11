“Hoy día me incendié”: Begoña Basauri “estalla” en contra de importantes marcas que ofrecen “canje”

La actriz Begoña Basauri “estalló” en su programa “Socias”, en medio de una conversación con la comediante Alison Mandel.

Todo comenzó cuando las amigas comenzaron a hablar sobre los pequeños emprendedores, quienes se contactaban con ellas en busca de publicidad.

“A mí me pasa por ejemplo, que como que me duele el alma (…) cuando alguien me dice ‘Bego, hola, tengo una pyme o con mi mama hacemos ropa, ¿cuánto nos cobras por publicidad?’“, comenzó relatando la actriz.

“Y yo le digo, ‘o sea, ¿hay alguien que te cobró por publicidad porque estás haciendo ropa con tu mamá en tu casa?’“, continuó narrando, agregando que finalmente no les hace ningún cobro a los emprendedores.

“Yo también hago lo mismo. A mí me pasa que compro mucho a marcas de Instagram”, confesó de igual manera Alison Mandel.

Fue en este momento cuando la actriz realizó sus descargos contra las “grandes marcas”, señalando la gran diferencia que existe con los emprendedores.

“Me da pena y me da rabia cuando marcas muy grandes te contactan para decirte ‘oye, por canje súbeme (esto)’. ¡No hueón! eres una marca gigantesca, eres una tienda de retail. O sea, alguien que tiene un emprendimiento en su casa valora mi trabajo y me pregunta cuanto cobro y vo… hoy día me incendié“, exclamó Basauri en el espacio online.