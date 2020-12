Coni Roberts reflexionó tras su salida de “Hola Chile”‘: “Tengo sentimientos encontrados”

El pasado 30 de noviembre fue el último día de la participación de Coni Roberts en el matinal “Hola Chile” de La Red, espacio donde estuvo seis años y dejó tras presentar su renuncia.

La panelista se despidió con lágrimas de sus compañeros, así como de todo el equipo que compone el proyecto, agradeciéndoles por todo el tiempo que compartieron.

Si bien se despidió por la pantalla, la comunicadora también utilizó las redes sociales para despedirse de sus seguidores que durante tantos años la han apoyado.

“Y llegó mi último día. Me voy con el corazón lleno de amor y agradecimiento por todo lo vivido estos seis años en Hola Chile. Tengo sentimientos encontrados, por un lado me da mucha pena dejar a este gran grupo de amigos que me acompañaron estos años, y por otro lado estoy feliz y orgullosa con todo lo que hemos logrado juntos”, partió señalando.

Luego continuó asegurando que seguirá “aportando desde otro lugar, pero ellos seguirán trabajando duro para seguir generando conciencia de lo que necesitamos para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Los desafíos continúan para todos, y hoy me abro por completo al universo para que me ayude a encontrar mi lugar”.

Finalmente señaló que espera encontrar pronto un lugar donde se sienta más cómoda, “pero sea donde sea, yo sé que siempre tendré el cariño y compañía de todos ustedes. Gracias por estar siempre conmigo. Hasta pronto“, cerro.

Aquí puedes ver la publicación: