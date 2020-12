Vuelve el exitoso programa “City Tour On Tour, The Best” a Canal 13

Federico Sánchez y Marcelo Comparini vuelven este 5 de diciembre a Cultura Prime con una segunda temporada de “City Tour On Tour, The Best Parte 2” después de “Lugares que hablan”.

Para esta segunda parte, el arquitecto y el periodista recorrerán lugares icónicos de la capital para establecer relaciones con hitos arquitectónicos de Europa y Estados Unidos.

“Tenemos material inédito que no habíamos mostrado de la primera temporada y, lo más importante, nos pusimos creativos y vamos a hacer unas comparativas entre lugares que habíamos visitado y lugares en Chile”, declaró Federico Sánchez y adelantó que, “en el primer capítulo vamos a mostrar nuestro paso por Washington, y la Casa Blanca, y por supuesto la vamos a comparar con nuestra casa de gobierno, La Moneda. La primera sorpresa es caer en la cuenta que La Moneda es un pelito más antigua que la Casa Blanca. Y otra anécdota complementaria es que, por ejemplo, vamos a comparar Sacré Coeur, de París, con Los Sacramentinos y la Basílica del Sagrado Corazón”.

Por su parte, Marcelo Comparini señaló que “me impresionó mucho la recepción que tuvo la primera temporada del ‘The Best’, a mitad de año, y la cantidad de gente que se me acercó diciéndome que le había encantado haberlo visto de nuevo porque, en una época donde no se puede viajar, es volver a soñar con viajes. Ojalá esta segunda temporada sirva para exactamente lo mismo, para permitirnos escapar un poquito de este encierro en el que estamos y podamos, por lo menos, soñar viajando”.

Para esta segunda parte del programa el entrañable dúo de “City Tour On Tour” tuvo que grabar en pandemia con todas las medidas sanitarias correspondientes, a lo que Federico Sánchez expresó que “la gente se acerca con mucha buena onda y la nobleza obliga pero uno tiene que ser lo suficientemente cuidadoso y riguroso con la distancia social y el uso de la mascarilla, pero por otro lado lo suficientemente caballero, educado y agradecido para que la gente pueda gozar de una buena selfie. Con Comparini ya inventamos el método ‘selfie pandemia’”.

“La invitación es a visitar y revisitar esos lugares que hemos tenido la suerte de mostrar. Son una manera de viajar y hoy día más que nunca necesitamos ese aire fresco. Hoy día necesitamos distraernos y recorrer el mundo, por lo menos, desde la pantalla”, complementó.