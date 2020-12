Anita Alvarado dedicó emotivo mensaje a hijo menor tras “caer presa” por golpear a expareja 

Anita Alvarado compartió un potente mensaje dedicado a su hijo menor tras ser detenida por protagonizar una discusión con su ex pareja, Judson William Fee. La ex “Geisha” compartió emotivas imágenes en su cuenta de Instagram.

Es necesario recordar que —según explicó Anita— el incidente anteriormente mencionado comenzó cuando Judson llegó a su domicilio junto a cuatro hombres para buscar al hijo que tienen en común. Anita señaló que el hombre exigió llevarse al menor con “papeles que no correspondían”.

La mujer no quiso entregar a su hijo para que durmiera en casa de su padre ya que “un niño no se puede quedar con su papá a dormir, tiene que empezar de a poquito si nunca ha tenido conexión con él“. Por otra parte, señaló en un video donde relató lo sucedido que cuando el menor se iba con el hombre “llegaba con las manitos quemadas, rotas o afriebrado, con vómitos”.

A raíz de lo anterior, la ex figura de la farándula nacional le pegó una cachetada al progenitor, a quien denunció por violencia intrafamiliar en el año 2018, causa por la que fue absuelto en 2019.

“Ese hombre me drogaba con pastillas que eran para las crisis de pánico, después me ofrecía una cerveza, me violaba y me grababa(…) No voy a entregar a mi hijo para que se lo violen“, manifestó la molesta madre.

“Yo no tengo miedo a caer presa. Si es por mis hijos, no. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para defender a mis hijos”, finalizó.

Ahora, Anita compartió una historia en la red social mencionada compuesta por fotografías donde el menor posa con una casco de motocicleta. En la publicación escribió: “Él es mi bebé y no voy a permitir que le hagan daño”, haciendo alusión al incidente mencionado.

Revisa la nueva publicación y el descargo anterior de Anita a continuación: