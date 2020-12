“Una vez eran como las 3 de la mañana…”: Desclasifican extrañas conductas de Kenita Larraín en reality show

La bailarina brasileña Franicini Amaral fue la nueva invitada al programa online de Mariela Montero, llamado “Charlando Ando”.

En el espacio, ambas abordaron cómo fue su paso por el reality “Pelotón VIP”, donde también participó la numeróloga y modelo María Eugenia Larraín.

Fue en este contexto que ambas revelaron las “extrañas” conductas que tenía “Kenita” Larraín durante el encierro, las cuales llamaron sumamente su atención.

“Me acuerdo que una vez eran como las 3 de la mañana y la Kenita estaba haciendo como una especie de ritual mágico“, comenzó relatando Mariela.

A esto añadió que “yo pasaba a la cocina a buscar algo y veo a Kenita Larraín inclinada en su lecho, al costado de su cama, y prendía velas y no sé qué más. Yo digo ‘esta está haciendo un (ritual) vudú"”.

Ante esta situación, la modelo aseguró que “después le pregunté, porque no me gusta quedarme con la duda, ‘che, qué estabas haciendo anoche’ y me dice ‘no, es que yo practico reiki’. Y viste que ahora ella es numeróloga“.

Además, Montero reveló que Larraín no dejaba tocarse al menos un día a la semana: “Y tenía una cosa la Kenita que no se dejaba tocar los lunes. Los lunes nadie la podía tocar“, sostuvo.

Finalmente, Francini afirmó que “había un día … Cuando uno cierra el contrato, cada uno pedía sus exigencias. La Kena desaparecía un día, todos los días una vez a la semana. Había un momento en que todos preguntaban ‘dónde está la Kena’, y ella salía del reality“, concluyó.