Cristián Sánchez “enamoró” con video junto a su hija: la pequeña hizo su carta para el “Viejito Pascuero”

El animador de televisión Cristián Sánchez enamoró a sus seguidores con un adorable video protagonizado por su hija menor Gracia.

El comunicador “derritió” a los internautas de la plataforma de Instagram con un registro donde aparece la pequeña haciendo su carta para el “Viejito Pascuero”.

“Querido Viejito Pascuero, yo te quiero pedir un monito que no se rompa (…) me he portado bien. Ojalá que se acabe el coronavirus. Espero que el próximo año puedas venir y también espero que te cuides, también cuida a tus renos, en especial a Rodolfo el reno”, es parte del mensaje que la hija de Diana Bolocco le escribe a “Santa”.

El video causó una ola de reacciones entre los seguidores de Sánchez, quienes le enviaron positivos comentarios a la pequeña: “jajajaj tremenda”, “Qué exquisita que es, por Dios!! Y cómo te dicta lentamente para que escribas 😂”, “😍 tan linda”, “Una mini Diana!! ❤️”, fueron algunos de los mensajes que recibió el periodista.

Revisa la publicación acá: