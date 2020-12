Mauricio Pinilla y el por qué se tatuó el nombre de su señora: “Me pegué un ‘viajecito’ y se me apagó el teléfono”

Uno de los jugadores más rimbombantes es sin duda el delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, quien, desde 2009 en su época en el Grossetto de Italia hizo un cambio radical en su vida.

El atacante, desde 2009 hacia atrás estuvo marcado por polémicas y por la farándula chilena, por lo que tuvo varios problemas.

En ese sentido, “Pinigol” reveló el por qué se tatuó el nombre de su señora, Gisella Gallardo. “Me pegué un ‘viajecito y de repente se me apagó el teléfono un par de días. Estaba en Miami (Estados Unidos) y despertamos en Jamaica”, comenzó su historia junto a Francisco Saavedra.

“Tenía que volver a Santiago, no había volado en tres días. No sé qué pasó y dije ‘ya, acá está el remedio y me hice un tatuaje de mi mujer”, agregó entre risas.

“Cuando llegué me estaban esperando con un palo y le mostré mi tatuaje”, complementó y agregó que “tuve que mostrar el tatuaje de ‘afuerita’”.