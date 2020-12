“Un día caminarán felices”: Con potente reflexión Coté López hizo especial llamado a sus seguidores

María José Coté López sorprendió con una profunda reflexión en vísperas de Navidad. La modelo compartió las potentes palabras en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

“Hoy voy con un consejo porque hace rato que no subo uno 😊 ¡NO DESISTAN! El otro día algo me hizo sentido. ¿Han visto alguna vez un niño que haya desistido de intentar de caminar? Jamás ¿verdad ? Intentan e intentan aunque se caigan mil veces ¿y se han preguntado por qué ?? Yo me lo pregunté… “, partió escribiendo la rubia.

Posteriormente continuó: ” creo que es porque no entienden aún al resto y no piensan en lo que los demás piensan, solo siguen intentando por ellos mismos. ¿Entonces por qué desistes de lo que quieres hacer ? Por ti , o por el resto?… Piensen en ustedes abúrranse de darle en el gusto a todos. ¡Es SU vida!! 💪🏻❤️ ❤️❤️”.

Finalmente Coté expresó: “Un día caminarán felices y no se acordarán de todas las caídas entonces habrá valido la pena😊 ❤️”.

Las palabras de la modelo obtuvieron más de 23.500 Me Gusta y múltiples comentarios entre los internautas, quienes en su mayoría se manifestaron de acuerdo con la opinión.

Revisa la reflexión a continuación: